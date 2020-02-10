Турция заявила об уничтожении более 100 объектов сирийской армии

Вооруженные силы Турции поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел турецких военных в Идлибе, заявило минобороны Турции.

Кроме того, сообщается, что ВС Турции подбили вертолет сирийской армии, передает РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост Турции в городе Тафтаназ в провинции Идлиб. После этого турки нанесли ответный удар. По данным Анкары, были убиты 76 сирийских солдат.

В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Сирии.

Позже Турция запросила поддержки у НАТО.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет