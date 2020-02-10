Коронавирус на круизном лайнере. Пассажиры вывесили плакат с жалобой на отсутствие лекарств

Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, не разрешают покидать каюты, многие из них – пожилые люди, у которых обострились хронические заболевания. Об этом говорится в репортаже японской телекомпании NHK, который вышел 10 февраля.

Пассажиры, которые общались с корреспондентами, утверждают, что власти держат их в неведении; объявили только, что карантин продлится минимум 14 дней.

Большинство участников путешествия – люди в возрасте 70 лет и более. У них обостряются хронические заболевания, а взятые в дорогу лекарства подходят к концу, сообщил репортерам один из пассажиров. 9 февраля на судно поступило 600 упаковок лекарств, но в министерстве здравоохранения Японии признали, что этого мало и приходится обрабатывать дополнительные запросы.

10 февраля с борта Diamond Princess вывесили плакат с надписью на японском: «Серьезная нехватка лекарств».

У некоторых туристов нет компьютеров, с помощью которых они могли бы связаться с близкими. Служба поддержки работает на английском языке, которого многие участники круиза не знают. Персоналу запрещено заходить в каюты для уборки, рассказали очевидцы.

Еду пассажирам приносят в каюты каждый день, однако выбора меню нет, только стейки на ужин, что доставляет неудобства, заявил телеканалу Тадаси Тида, называющий себя представителем инициативной группы пассажиров.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от японского порта Иокогама, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое украинцев уже заразились коронавирусом, они госпитализированы. Всего к 10 февраля 2019-nCoV выявлен у 130 пассажиров круизного лайнера.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

ВОЗ сообщала, что к 9 февраля за пределами КНР заболели 307 человек, один скончался.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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