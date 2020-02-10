Личное: Дочки и сыночки

Посмотрела фильм «Текст». Потратила триста с чем-то рублей, купила его в Apple TV. Зачем? Дура. Лучше бы съела плитку хорошего шоколада.

Вкратце сюжет, чтобы вам неповадно было смотреть.

Самый близкий друг режиссёра Олега Меньшикова Петров плачет навзрыд на груди совершившего на днях камин’аут доктора Фила Ричардса. Бездарность Кристина Асмус, прикрывающая своим тряпичным тельцем дружбу Гарика Бульдога Харламова и Тимура Батрутдинова, наконец-то потрахалась.



Фото: Соцсети

Единственным гетеросексуальным пятном в этом вертепе разврата оказался внук Олега Янковского — Иван. Он не ожидал такого напора от страдающей вынужденным воздержанием Асмус и роль провалил.

Вот об этом я и хотела бы поговорить.

Олег Янковский, как бы я ни относилась к советскому кинематографу, человек безусловно талантливый. Был. А вот сын его и, тем более, внук — бездарности.

У Никиты Сергеевича нашего Михалкова — талант. И дочки — Надя и Аня — жутко хорошие. Обожаю их. Но как актрисы они — это даже не средний уровень. Женщины не состоянии сыграть убедительно даже сиськами — смотришь на их грудь и думаешь, что ей кушать хочется и на дачу скорее.

Эдита Станиславовна Пьеха — из той же оперы. Ни дочь, ни внук способностями не блещут. Или вот Пугачиха голосила в советское время, а родила — безголосую Кристиночку Орбакайте, а та, в свою очередь, не попадающего в ноты Никиту.

Даже в фильме Текст у отца-генерала сынуля явно не приспособлен для работы в органах. И куда ни плюнь — везде такое.

Оно как бы даже очень понятно: родители, добившись успеха в своей профессии, могут составить протекцию своему ребёнку. Дать старт. Продвинуть по карьерной лестнице сразу в дамки.

Грех не воспользоваться, верно? Своя же кровиночка, самое лучшее ей.

Вот только наблюдая за игрой Ивана Янковского, стыдно почему-то за покойного Олега.

Что я предлагаю? Законодательно, конечно, такое не запретишь, но вот общественное порицание — самое то.

Необходимо нам всем усвоить, что ребёнок, идущий по стопам родителей, это плохо. Недопустимо. Мерзко, как инцест. Неприлично, как нагадить на Красной площади.

Мы все должны выражать презрение «дочкам и сыночкам». Процесс небыстрый, но лет за десять вполне возможно отбить желание, выработать негласный кодекс общества, когда карьера ребёнка, идущего по стопам родителей, окажется моральным запретом.

Как вы относитесь к этому? Что думаете о детишечках, выбравших путь родителей, не имея к этому ни малейших склонностей?

Источник: Лена Миро

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