Минюст начал процесс получения информации, собранной Джулиани

Минюст начал процесс получения информации, собранной Джулиани

10.02.2020, 19:30, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил в понедельник, что в преддверии ноябрьских президентских выборов 2020 года Минюст запустил процесс получения информации о потенциальных кандидатах, включая информацию, полученную от личного адвоката президента Трампа Руди Джулиани.

Руди Джулиани (архивное фото)

В то же время Барр заявил, что никакая информация не должна оцениваться поверхностно.

«Мы должны быть очень осторожны по отношению к любой информации, приходящей из Украины», – сказал Барр, выступая на пресс-конференции.

«В Украине существует много интересов и повесток дня. Много пересекающихся течений, и мы не можем принимать за чистую монету ничего, что получаем из Украины», – подчеркнул глава Минюста.



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