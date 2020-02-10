В Башкирии осудили архитектора, по чьей вине более 200 семей не могут получить жилье

В Башкирии осудили архитектора, по чьей вине более 200 семей не могут получить жилье

10.02.2020, 19:30, Новости дня

В республике осудили архитектора, по вине которого более 200 семей не могут получить жильё. Об этой истории ГТРК "Башкортостан" рассказали ровно год назад.

Люди до сих пор вынуждены жить в недостроенных домах, подлежащих сносу. Известно, что застройщик собрал с них около 200 миллионов рублей, обещал сдать новое жильё к концу 2016 года, при этом выдав дольщикам поддельные страховые полисы.

В суде за свои подписи пришлось отвечать уже бывшему главному архитектору иглинской администрации. Именно 33-летний Мидхат Султанов выдал разрешение на строительство жилого здания без проектной документации. И, как выяснилось в ходе следствия, от директора строительной компании молодой человек получил взятку — новую квартиру.

Обвиняемый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом он 3 года не сможет занимать должности государственной и муниципальной службы.

Текст:
ГТРК "Башкортостан"

Источник: Вести



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