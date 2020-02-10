Штурм прокомментировала возвращение Ветлицкой на сцену

Наталья Штурм прокомментировала возвращение на эстраду своей коллеги Натальи Ветлицкой. По мнению певицы, та имеет полное право заявить о себе даже после такого долгого перерыва в карьере.

Штурм подчеркивает, в желании человека возвратиться на сцену ради неких личных целей нет ничего плохого. Певица считает, что Ветлицкая ставит своей целью не деньги, а преодоление скуки. Даже месяц в Испании показался Штурм длительным сроком, поэтому она может понять возвращение на сцену коллеги за новыми впечатлениями. Певица отмечает, сегодня имеется большое количество молодых и достаточно интересных артистов, поэтому, невзирая на любое финансирование, Ветлицкая останется «певицей из 90-х».

Штурм отмечает, такие певцы обычно отправляются на гастроли группами. Попытка устроить сольный тур выглядит достаточно сложной. Наталья Штурм подчеркивает важность смены имиджа Ветлицкой. Не исключает, что при создании чего-то креативного появится весьма интересный результат, пишет Nation News.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет