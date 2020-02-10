В Москве задержали сообщников пранкера, имитировавшего приступ коронавируса

В Москве задержаны еще двое фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене. Компания людей разыгрывала пассажиров, имитируя у одного из них конвульсии, вызванные якобы коронавирусом. При этом сообщники подыгрывали, выкрикивая утверждения, согласно которым человек болен опасной инфекцией.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в настоящее время в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оба задержанные являются безработными.
По местам фактического проживания фигурантов уголовного дела проведены обыски, в результате которых изъяты компьютер и сотовые телефоны, имеющие доказательства.
Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы отправил в следственный изолятор Кароматулло Джаборова, который изобразил внезапный приступ от заражения коронавирусом в вагоне столичного метро.
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