Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России из-за коронавируса

Завод Nissan в Петербурге может приостановить выпуск автомобилей в марте из-за простоя на принадлежащих концерну предприятиях по производству комплектующих в Китае, вызванного ограничениями после вспышки коронавируса, сообщает «Интерфакс».
«Если предприятия в Китае запустятся 17 февраля, то завод будет работать в штатном режиме. Если в Китае будут дальнейшие задержки, тогда в марте возможна приостановка», — сказал представитель компании.
Ранее о возможной корректировке производственных планов в связи с распространением коронавируса сказал «КамАЗ». Компания отметила, что пока не испытывает трудностей с комплектующими. Остальные автоконцерны о трудностях в связи с коронавирусом не сообщали.
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