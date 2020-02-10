Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России из-за коронавируса

Завод Nissan в Петербурге может приостановить выпуск автомобилей в марте из-за простоя на принадлежащих концерну предприятиях по производству комплектующих в Китае, вызванного ограничениями после вспышки коронавируса, сообщает «Интерфакс».
«Если предприятия в Китае запустятся 17 февраля, то завод будет работать в штатном режиме. Если в Китае будут дальнейшие задержки, тогда в марте возможна приостановка», — сказал представитель компании.
Ранее о возможной корректировке производственных планов в связи с распространением коронавируса сказал «КамАЗ». Компания отметила, что пока не испытывает трудностей с комплектующими. Остальные автоконцерны о трудностях в связи с коронавирусом не сообщали.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Депутат Николаевского областного совета угрожал полицейским пистолетом – прокуратура / 2 января
- Подозреваемый в насилии над дочерью Бовт заявил о невиновности / 18 декабря
- В Кремле заявили об «эффективном контакте» между Зеленским и Путиным / 27 января
- Стартовали российские продажи кроссовера Cadillac XT6 / 4 февраля
- Лавров, оправдывая идею приоритета национального права над международным, сослался на Германию, Британию и США. Но там этого нет / 16 января
- «Единая Россия» в Воронеже с треском проиграла Ленину / 11 декабря
- Трамп пообещал закончить с Китаем и заняться Европой / 31 января
- В ООН действует агентурная сеть ФСБ России – Ельченко / 21 декабря