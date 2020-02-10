Ученые рассказали о преимуществах теплиц с прозрачными солнечными батареями

Ученые из Университета штата Северная Каролина рассказали, что использование в теплицах прозрачных солнечных батарей позволит избавиться от необходимости использования электричества извне.

Эксперты разъяснили, что растения используют лишь несколько длин волн для фотосинтеза, именно поэтому было принято решение заняться созданием таких теплиц, которые производили бы энергию из неиспользованного света. Для этого американские специалисты провели огромное количество экспериментов и анализов данных. В итоге они пришли к идее использовать для этого органические солнечные элементы, ведь они позволяют настраивать спектр света, которые поглощает солнечный элемент.

Теперь теплицы в Аризоне могут стать энергетически нейтральными, не требуя никакого внешнего источника энергии, блокируя лишь 10% фотосинтетической полосы света.

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