В Nissan не исключили остановку российского завода из-за коронавируса

Петербургский завод Nissan может на время остановить производство автомобилей из-за простоя на заводах в Китае, который произошел из-за коронавируса, сообщил представитель компании в СМИ.
«Если предприятия в Китае запустятся 17 февраля, то завод в Санкт-Петербурге будет работать в штатном режиме. Если в Китае будут дальнейшие задержки, тогда в марте возможна приостановка», – сказал собеседник «Интерфакса».
По его словам, на данный момент есть достаточный запас компонентов для автомобилей.
В январе сообщалось, что на «КамАЗе» собираются скорректировать производственные планы с марта, если распространение коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих продолжится.
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