Мосгорсуд отменил арест акций «Восточного» на 2,5 млрд рублей

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей, которые принадлежат Evison holdings и которые были арестованы в сентябре 2019 года в рамках разбирательства по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, сейчас компания владеет 41,63% капитала банка. А арест был наложен для «обеспечения гражданского иска, который был заявлен «Восточным» как потерпевшим по уголовному делу».
Акции арестовали по ходатайству следователя для возмещения вреда, причиненного потерпевшему, которым считается банк «Восточный» в лице миноритарного акционера Шерзода Юсупова. По версии следствия, конечным собственником Evison holdings является Майкл Калви, который обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у «Восточного».
Ранее стало известно, что Калви продлили домашний арест до 13 мая.
В начале октября 2019 года суд арестовал все российское имущество инвестора и квартиры, в которых живут семьи других фигурантов дела. Кроме Калви, по делу Baring Vostok проходят еще пять человек, им также предъявлены обвинения в мошенничестве. Калви вину не признает и считает, что его преследование связано корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.
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