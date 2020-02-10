Полуобнаженная Анастасия Решетова сфотографировалась на пляже

Анастасия Решетова предстала перед Instagram-фолловерами на пляжном фото в ажурной накидке, слегка прикрывающей ее загорелое тело. Возлюбленная Тимати отметила, что человеку нужно иметь сильный характер и стержень.

Иначе его просто «сожрут с потрохами», и ему придется всегда прогибаться под кого-то. Эту истину, призналась Решетова, она поняла только «во взрослой жизни». В детстве она думала иначе: что нужно уступать, расставлять приоритеты в пользу других, никогда не мстить, а обиды забывать.

Свой пост с раздумьями Решетова сопроводила фото, где она сидит на пляже, задумчиво всматриваясь ввысь. Полуобнаженное тело модели, покрытое бронзовым загаром, едва прикрывает ажурная накидка.



Поклонники восхитились красотой возлюбленной Тимати. Большинство согласились со словами Решетовой о необходимости иметь стержень: «К сожалению мягкохарактерность принимают сейчас за слабость». Некоторых фолловеров публикация модели насторожила, они даже поинтересовались, не обидел ли ее кто-то.

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