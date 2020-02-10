В Минздраве объяснили причину большего числа в РФ пьющих мужчин, чем женщин

В Минздраве объяснили причину, по которой в РФ регистрируется значительно большее количество мужчин, употребляющих алкоголь, чем женщин. Соотношение составляет 4:1, отметил внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн.

Согласно словам специалиста, это имеет отношение к более рискованному поведению мужчин в сравнении с женщинами. Для представителей сильного пола характерно продолжать искать новизну, а также изменять собственное психическое состояние. У женщин психика отличается большей стабильностью в этом отношение.

Евгений Брюн сообщил, что объём употреблённого алкоголя в РФ за последние 10 лет упал до 9,3 л на человека в сравнении с прошлым показателем в 18 л. Нарколог отметил, что примерно похожее количество людей склонно к злоупотреблению спиртным. Последнее подразумевает приём 50 мл алкоголя ежедневно на протяжении месяца. Спустя 30 дней такого режима печеночный маркер указывает на существование проблемы. Согласно словам нарколога, подобных людей сегодня порядка 30%. Брюн добавил, что у около 10-15% злоупотребляющих алкоголем в процессе развиваются различные расстройства или провоцируется появление болезней.

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