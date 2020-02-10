Мнения: Триумф паразитов

Победа Пон Джун Хо и его команды продемонстрировала, что на Академии еще рано ставить крест – она не превратилась в кинополитбюро, состоящее из заслуженных зануд, а продолжает оставаться форумом крутых профессионалов, ставящих кино выше местечкового и цехового патриотизма.
Победа Пон Джун Хо и его команды продемонстрировала, что на Академии еще рано ставить крест – она не превратилась в кинополитбюро, состоящее из заслуженных зануд, а продолжает оставаться форумом крутых профессионалов, ставящих кино выше местечкового и цехового патриотизма.
Бросается в глаза, что среди номинированных на фильм года только две картины – «Паразиты» и «Брачная история» – о том, что на самом деле происходит с нами сегодня.
Все остальные – рассказы о прошлом: героическая панорама «1917», семейная новелла «Маленькие женщины», производственные драмы «Ирландец» и «Форд v Феррари», сказочные «Кролик Джоджо» и «Однажды в … Голливуде».
Инклюзивный триллер про злого идиота «Джокер», претендовавший сразу и на эпичность, и на злободневность, потонул в выделившейся от самолюбования слюне, вытолкнув на поверхность Хоакина Феникса с его не лучшей, но отмеченной рядом киноинституций ролью.
При этом, «Брачная история», при всей ее проникновенности и эмоциональной точности, остается частной историей о хороших людях, не сумевших найти общий язык.
В наше время великих потрясений или их медиа-имитаций нужно немного другое кино.
«Паразиты» – мощное мультижанровое, как вся наша жизнь, художественное обобщение, отразившее в контрдансе двух корейских семей наш хрупкий и нелогичный мир.
Взаимный паразитизм как форма общественного договора – вполне закономерный этап эволюции. Главное – резко не рвать сложившиеся симбиотические связи, а то будет больно.
Источник: Блог Азамата Цебоева
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Оскар
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кинопроемии
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