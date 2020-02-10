Киев назвал встречи глав МИД в «нормандском» формате неэффективными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встречи глав МИД в «нормандском» формате неэффективны.

Он заявил, что на это указывает опыт прошлых встреч, передает РИА «Новости».

До этого Пристайко в СМИ сообщал, что ему не приходило приглашение на встречу глав МИД стран в «нормандском» формате.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москву беспокоят заявления Пристайко о возможности начать поиск альтернативы минским соглашениям.

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