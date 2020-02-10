Киев назвал встречи глав МИД в «нормандском» формате неэффективными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встречи глав МИД в «нормандском» формате неэффективны.
Он заявил, что на это указывает опыт прошлых встреч, передает РИА «Новости».
До этого Пристайко в СМИ сообщал, что ему не приходило приглашение на встречу глав МИД стран в «нормандском» формате.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москву беспокоят заявления Пристайко о возможности начать поиск альтернативы минским соглашениям.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Освобожденная Чуйкова: К нам относились как к предателям родины / 30 декабря
- Поклонская вступилась за Билли Айлиш / 29 января
- Путин примет участие в итоговой коллегии Минобороны / 24 декабря
- «Роскомсвобода»: Мы продолжим добиваться моратория на внедрение системы распознавания лиц / 23 января
- В ГИБДД собрались изменить процедуру проведения теоретического экзамена на права / 7 декабря
- «Оригами». Вышел трек Дорна и Лиона. Аудио / 5 декабря
- Трамп призвал НАТО активизировать усилия на Ближнем Востоке / 8 января
- Лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении на полгода санкций против России / 13 декабря