«Выброшенные на ветер деньги». Коболев высказался против строительства интерконнектора для поставок сжиженного газа из Польши

Существующие мощности газотранспортных систем полностью покрывают все потребности Украины в импорте сжиженного газа с польского направления, строительство дополнительных интерконнекторов не нужно. Об этом глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев сказал в интервью «РБК Україна», которое вышло 10 февраля.

«Строить дополнительный интерконнектор – это глупость. Ее активно пропагандируют в первую очередь те, кто хочет заработать на его строительстве. На нее нельзя ни в коем случае соглашаться. Это просто выброшенные деньги на ветер, можно легко проверить. Существующие возможности входа из Польши в Украину более чем покрывают все потребности в импорте по этому направлению», – заявил Коболев.

Он также считает, что Украине нет смысла строить свой LNG-терминал на черноморском побережье, поскольку Турция не пропускает танкеры со сжиженным газом.

«Если бы разрешили проход Босфора, думаю, что LNG-терминал себя бы оправдал с точки зрения безопасности. Но не с точки зрения экономики. Большое количество LNG-газа и так есть в Европе, он доступен», – утверждает глава НАК.

31 августа 2019 года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и тогдашний министр энергетики США Рик Перри подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Наимский заявил, что его страна готова увеличить поставки газа в Украину в четыре раза.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в сентябре, что соглашение, подписанное Украиной, Польшей и США, предусматривает запуск интерконнектора, который позволит Украине получить до 1 млрд м³ американского сжиженного газа.

Польская компания PGNiG в 2018 году заключила три долгосрочных контракта на покупку сжиженного природного газа с американскими фирмами. Президент PGNiG Петр Возняк заявлял, что американский газ обходится Польше примерно на 20% дешевле российского.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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