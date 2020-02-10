Эксперты изучили опасность высокого давления во время беременности

Научные специалисты из США провели исследование, направленное на изучение опасности повышенного кровяного давления во время беременности. Оказалось, оно свидетельствует о высоком риске возникновения в будущем болезней сердца и сосудов.
Науке давно известно, что потенциально опасное для жизни осложнение возникает всего у 2-8% беременных. Поздний токсикоз также встречается чаще всего у женщин, которые никогда не страдали от повышенного кровяного давления. Согласно статистике, у 25% женщин гипертония развивается после родов. Дополнительными проблемами со здоровьем после родов также называют ожирение, патологии сосудов и диабет. Проведенное исследование показало, что повышенное кровяное давление во время беременности повышает риск сердечного приступа после родов в четыре раза.
Также вдвое увеличивается риск преждевременной смерти от недугов почек, диабета и прочих заболеваний.
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