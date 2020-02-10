Эксперты изучили опасность высокого давления во время беременности

Эксперты изучили опасность высокого давления во время беременности

10.02.2020, 19:14, Новости дня

Научные специалисты из США провели исследование, направленное на изучение опасности повышенного кровяного давления во время беременности. Оказалось, оно свидетельствует о высоком риске возникновения в будущем болезней сердца и сосудов.

Науке давно известно, что потенциально опасное для жизни осложнение возникает всего у 2-8% беременных. Поздний токсикоз также встречается чаще всего у женщин, которые никогда не страдали от повышенного кровяного давления. Согласно статистике, у 25% женщин гипертония развивается после родов. Дополнительными проблемами со здоровьем после родов также называют ожирение, патологии сосудов и диабет. Проведенное исследование показало, что повышенное кровяное давление во время беременности повышает риск сердечного приступа после родов в четыре раза.

Также вдвое увеличивается риск преждевременной смерти от недугов почек, диабета и прочих заболеваний.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика