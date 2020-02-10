Известно, чем опасны окурки

Известно, чем опасны окурки

10.02.2020, 19:14, Новости дня

Австралийские эксперты из Совета по борьбе с раком заявили, что окурки являются такими же вредными, как и горящие сигареты. Ранее вред окурков не был изучен.

Авторами проведенного исследования выступили сотрудники Национального института стандартов и технологий США совместно с австралийскими учеными. На протяжении длительного периода времени они занимались изучением вреда от окурков. Оказалось, при тлении сигареты в воздух также выделяется никотин. Более того, окурки оказывают негативное влияние на окружающую среду еще в течение 24 часов. При этом они выделяют не менее 15% вредных веществ, нанося серьезный вред человеческому организму. В рамках эксперимента исследователи доказали, что в помещении с окурками уровень никотина был на 50% выше нормы.

Таким образом, ученые доказали, что на самом деле от окурков исходит такая же опасность, как и от сигарет.



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