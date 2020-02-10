Ни один монастырь УПЦ не перешел в новую украинскую церковь

Все монастыри Украинской православной церкви (УПЦ) поддерживают патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщила председатель синодального отдела УПЦ «Церковь и культура», настоятельница Архангело-Михайловского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик).
«Следует обратить внимание на то обстоятельство, что ни один монастырь Украинской православной церкви не только не перешел в новую структуру – ПЦУ, но мы даже не слышали о том, чтобы кто-либо из насельников или насельниц высказывал подобное желание», – сказала игуменья Серафима, сообщается на сайте Московского патриархата.
Она отметила, что если на приходах Западной Украины были случаи, когда какая-то часть прихожан выражала такое стремление, то в монастырях подобного не было, в том числе и в обителях Западной Украины.
«И на Волыни, и в Ровно, и на Львовщине, а это, наверное, самые проблемные области, насельники единодушно поддерживают святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, молятся о своем предстоятеле. Это говорит о том, что монашество на Украине решительно настроено хранить единство со своей матерью – Русской православной церковью», – продолжила настоятельница.
Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ на Украине попытались захватить храм с помощью покойника.
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