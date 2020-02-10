Мосгорсуд продлил домашний арест Калви

Мосгорсуд продлил до 13 мая 2020 года срок содержания под домашним арестом основателю фонда Baring Vostok Capital Partners Майклу Калви, обвиняемому в растрате.
Как передает ТАСС, вердикт о продлении меры пресечения еще на три месяца вынес судья Андрей Расновский.
Тем же постановлением продлен срок домашнего ареста партнеру Baring Vostok Capital Partners Филиппу Дельпалю, а также экс-директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву.
Адвокаты предлагали за Калви и Дельпаля по 25 миллионов рублей залога, а сами обвиняемые заявили о своей невиновности и готовности отстаивать свою честь в суде.
В свою очередь, представитель следствия рассказал, что подсудимые знакомятся с материала уголовного дела и у него нет уверенности в том, что они не могут скрыться от правосудия. Он сообщил, что, например, Калви ознакомился только с 17 томами дела из 85 и по его расчетам, к 13 мая 2020 года сможет закончить знакомство со всеми материалами.
По версии Следственного комитета России, Калви является главным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Сам Калви считает, что дело против него является незаконной попыткой миноритариев банка решить корпоративный спор.
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