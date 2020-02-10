Четыре казахстанских биатлониста отчислены из сборной накануне чемпионата мира

Четыре казахстанских биатлониста отчислены из сборной накануне чемпионата мира

10.02.2020, 19:06, Новости дня

Союз биатлонистов Казахстана принял решение отчислить из сборной четырех спортсменов, которые должны были выступить на стартующем в четверг чемпионате мира. Причиной столь жесткой меры стало нарушение дисциплины на сборах в Австрии.

Администрация австрийской гостиницы пожаловалась на поведение спортсменов из Казахстана. На основании этой жалобы, а также рапорта главного тренера сборной, объяснительных тренеров и самих спортсменов, было принято решение отчислить из команды четверых биатлонистов, сообщает РИА Новости.

Антон Пантов дисквалифицирован на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин — на один год. В совместном заявлении Союза биатлонистов Казахстана и министерства культуры спорт говорится, что такие меры применены за нарушение спортивной дисциплины, в том числе употреблению спиртного спортсменами, представляющими честь и достоинство Казахстана на международной арене.

Источник: Вести



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