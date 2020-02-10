Скончался разведчик, принимавший участие в штурме дворца Амина

Разведчик, участник штурма дворца Амина в Афганистане, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев умер в Москве.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов.
По его словам, смерть 83-летнего ветерана наступила 8 февраля 2020 года.
Уроженец Лепельского района Белоруссии Александр Голубев после срочной службы на Балтийском флоте работал фрезеровщиком на заводе.
С 1959 года служил в КГБ. С 1969 года – во внешней разведке, где прошел путь от оперативного сотрудника до резидента в разных странах. В 1979 году возглавлял спецгруппу КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, в частности участвовал в штурме дворца Амина, за что был награжден орденом Красного знамени.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 15 января боевики на Донбассе убили одного украинского военнослужащего – штаб ООС / 15 января
- Реформа основного закона России: поправки или конституционный переворот? / 24 января
- Посол Италии: вся Россия производит сильное впечатление / 10 февраля
- В США ради строительства «стены Трампа» взорвали священные захоронения индейцев / 11 февраля
- Соратник Ельцина: Отнять у Украины ядерное оружие было чрезвычайно важным вопросом / 8 декабря
- СК начал проверку по драке ученика с учительницей в Москве / 17 января
- Украинка Анна Музичук стала вице-чемпионкой мира по блицу / 31 декабря
- Немецкий политолог оценил вероятность контрсанкций Германии против США по «Северному потоку – 2» / 23 декабря