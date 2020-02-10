Скончался разведчик, принимавший участие в штурме дворца Амина

Скончался разведчик, принимавший участие в штурме дворца Амина

10.02.2020, 19:06, Новости дня

Разведчик, участник штурма дворца Амина в Афганистане, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев умер в Москве.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов.

По его словам, смерть 83-летнего ветерана наступила 8 февраля 2020 года.

Уроженец Лепельского района Белоруссии Александр Голубев после срочной службы на Балтийском флоте работал фрезеровщиком на заводе.

С 1959 года служил в КГБ. С 1969 года – во внешней разведке, где прошел путь от оперативного сотрудника до резидента в разных странах. В 1979 году возглавлял спецгруппу КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, в частности участвовал в штурме дворца Амина, за что был награжден орденом Красного знамени.

Источник: Вести



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