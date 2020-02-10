Ученые назвали новый способ передачи коронавируса

Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи коронавируса. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Medical Association.

Ранее акцент делался на том, что китайский коронавирус 2019-nCov передается воздушно-капельным путем и проявляет себя симптомами, связанными с респираторными заболеваниями. Клинический анализ показал, что инфекция вызывает также расстройства пищеварительного тракта. Ученые пришли к выводу, что вирус также передается через фекальные массы.

В исследовании приняли участие заразившиеся люди. За один-два дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания у 14 из 138 наблюдались диарея и тошнота. У первого пациента с инфекцией также выявили нарушение в моторике кишечника, после чего вирус обнаружили в фекалиях.

Ранее стало известно, что инкубационный период коронавируса длится дольше, чем предполагалось — до 24 дней. Кроме того, при негативном сценарии будет заражен каждый двадцатый житель Уханя.

Источник: Вести

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