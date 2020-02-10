Двухэкранный смартфон Microsoft засняли на видео. И он глючит

Двухэкранный смартфон Microsoft засняли на видео. И он глючит

10.02.2020, 19:06, Новости дня

На YouTube появилось первое «живое» видео с прототипом Surface Duo — двухэкранного Android-смартфона Microsoft. «Шпионский» ролик без звука и низкого качества был снят в одной из электричек Ванкувера. Скорее всего, прототип устройства тестировал инженер компании по дороге на работу.

На ролике два 5,6-дюймовых экрана Surface Duo показаны в сложенном и развернутом состоянии, в виде общего дисплея диагональю 8,6 дюйма. В действии можно увидеть как приложения Google, включая карты и магазин Google Play, так и собственные сервисы Microsoft, такие как Android-лончер и браузер Edge. Работает устройство на Android 10 с темной темой.

Судя по видео, двухэкранный смартфон далек от готовности. Интерфейс кажется не слишком отзывчивым, иногда не вытягиваются «шторки» при свайпе от края экрана. В одном случае одна из программ зависла, и её пришлось принудительно закрыть, в другом приложение отказалось растягиваться после перехода из ландшафтного режима в портретный.

Концепт Surface Duo был представлен в октябре прошлого года. Внутри «раскладушки» — чип Snapdragon 855, а работает она на Android со слегка модифицированной в духе Windows 10X (спецверсии Windows для двухэкранных устройств) оболочкой.

Как ожидается, новинка выйдет к осени 2020 года. Помимо Microsoft, над складными двухэкранными моделями работают партнеры, включая Dell, HP, Lenovo и Asus.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика