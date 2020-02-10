Фотограф из Самары пожаловался в ЕСПЧ на пытки по делу о взрыве в архангельском ФСБ

Самарский фотограф Руслан Бадартдинов направил жалобу в Европейский суд по правам человека на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение со стороны сотрудников ФСБ, сообщает издание «7×7».
По словам Бадартдинова, в апреле 2019 года силовики пришли к нему в квартиру с обыском из-за того, что он общался с Михаилом Жлобицким, устроившим взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.
Как пишет правозащитный телеграм-канал «Зона права», в служебном кабинете сотрудники ФСБ избивали Бадартдинова, в том числе линейкой, угрожали изнасилованием и перезаряжали пистолет за спиной. Позднее у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины.
Военное следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту избиения, опираясь на показания самих сотрудников ФСБ, которые все отрицали. Национальные суды также встали на сторону следствия.
31 октября 2018 года 17-летний учащийся Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий взорвал в здании ФСБ Архангельска самодельную бомбу. После этого на нескольких человек по всей России были заведены уголовные дела за оправдание терроризма. В частности, Анархистку Екатерину Муранову из Медвежьегорска признали виновной из-за «поддерживающего» комментария «ВКонтакте», и назначили штраф в 350 тысяч рублей.
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