Уфимские врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус и спрятались от него за дверью кабинета

Уфимские врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус и спрятались от него за дверью кабинета

10.02.2020, 19:04, Новости дня

В Уфе местного жителя, прилетевшего из Пекина, отказались проверять на коронавирус и выгнали его из больницы. Об этом сообщает издание “Уфа-онлайн” со ссылкой на родственников пациента.

Молодой человек (издание называет только его имя – Илья) восемь месяцев проработал в Пекине и по возвращении в Россию решил пройти обследование на коронавирус.

По словам отца Ильи, в местной больнице №4 тот «на весь коридор объявил», что прилетел из Пекина и хочет сдать анализы на коронавирус. После этого сотрудники больницы «с криками» отправили его в приемный покой; дальнейшее общение с пациентом медики осуществляли через коридор из кабинета, в котором закрылись.

Принять Илью в больнице в итоге отказались и посоветовали покинуть медучреждение через черный ход. 

С начала года в Китае новым коронавирусом заболели несколько десятков тысяч человек, 910 человек погибли. Сообщалось о случаях заболевания за пределами Китая. Россия эвакуировала из КНР несколько десятков граждан, которые были помещены в карантинный центр под Тюменью.

По данным «Уфа-онлайн», в ближайшее время специальную карантинную зону для прилетевших из Китая создадут и в Башкирии. Она будет находиться в профилактории «Родник здоровья» в 25 километрах от центра Уфы.

 



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