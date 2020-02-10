Ученые раскрыли причину ранней деменции

Ученые раскрыли факторы ранней деменции. Количество людей с таким заболеванием ежегодно растет. Последние исследования показали, что поддержать мозг в форме помогает физическая активность.

Самой распространенной формой деменции считается болезнь Альцгеймера. При ней нервные клетки мозга непрерывно разрушаются. Пока исследователи не изобрели эффективного метода лечения, который бы предотвратил изменения интеллектуальных способностей или их утрату.

Последнее опыты подтверждают, что физическая активность играет важную роль в профилактике деменции. Если люди не занимаются упражнениями, то у них увеличивается риск появления слабоумия, поэтому спорт обладает профилактическим эффектом.

Ученые провели исследование, в котором использовали сведения о здоровье 2103 женщин и мужчин возрастом от 21 до 84 лет. Участники проходили экспресс-тест на велоэргометре, а после с помощью МРТ им измеряли мозг. Как оказалось, при хорошей физической активности объем его увеличивался. Информация относится и к индивидуальным его областям. Специалисты также поняли, что гиппокамп больше у здоровых людей.

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