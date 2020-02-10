Леонардо Ди Каприо впервые появился на «Оскаре» не с матерью, а с возлюбленной в свадебном платье

Леонардо Ди Каприо прошелся по красной дорожке 92-й кинопремии «Оскар» в сопровождении Камилы Морроне, облаченной в свадебное платье. Появлением на церемонии с возлюбленной актер очень удивил поклонников, ведь, начиная с 2005 года, с ним на мероприятии присутствовала его мать Глория.
15 лет назад рядом с актером, номинированным тогда за роль в «Авиаторе», и его родительницей видели модель Жизель Бундхен. Новой избранницей 45-летнего Ди Каприо стала аргентинская звезда подиума, младше его на 23 года. Поклонники заметили, что актер и его спутница позировали на красной дорожке по отдельности, но в зале сидели на соседних местах.
Фанаты надеются, что роман Ди Каприо с Морроне закончится свадьбой, ведь не зря он вышел вместе с ней на публику. Многие уверены, знаменитость хотел показать возлюбленную общественности, чтобы все поняли, он сделал правильный выбор. На мысли о скором бракосочетании актера и модели навел и ее наряд из свадебной коллекции бренда Carolina Herrera.
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