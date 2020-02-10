«Преемница могла недобрать голосов, такая пощечина была бы неприемлема для Меркель» — политолог об отказе Крамп-Карренбауэр от выдвижение на пост канцлера

Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера, она также покинет пост партийного лидера.
Решение стало следствием внутриполитического скандала в федеральной земле Тюрингии. По словам Крамп-Карренбауэр, «части ХДС не до конца прояснили свое отношение с „Альтернативой для Германии“ и „Левыми“». Сама она выступает категорически против сотрудничества с этими политическими силами.
Как отметил в разговоре с The Insider Дмитрий Стратиевский, Крамп-Карренбауэр не обладает той полнотой политического контроля, какой обладала Меркель.
Отказ Аннегрет Крамп-Карренбауэр от кандидатуры на пост Федерального канцлера и от будущего продолжения работы на посту председателя ХДС явился сюрпризом лишь частично. Также лишь отчасти он связан с событиями в Тюрингии, которые скорее стали последней каплей, после чего Крамп-Карренбауэр была вынуждена сделать это заявление.
Главная причина состоит скорее в ситуации внутри ХДС. Ангела Меркель последовательно формировала образ Крамп-Карренбауэр как своей преемницы. Немало усилий было потрачено на укрепление ее позиций, ранее премьер-министра Саарланда, самой маленькой земли страны, а также на утверждение в федеральной политике Крамп-Карренбауэр как генсека ХДС, председателя партии и министра обороны. Все это удалось Меркель путем длительных переговоров с центрами силы в Берлине.
Однако проект «Ангела Меркель-2» наткнулся на ожесточенное сопротивление правоконсервативных внутрипартийных фракций, требующих не просто изменения фамилии главы ХДС и будущего канцлера Германии, а принципиальных корректировок внешне- и внутриполитического курса. Более того, правые консерваторы мечтают «отвоевать обратно» голоса бывших избирателей ХДС, которые ныне голосуют за АдГ, в особенности на востоке страны.
Крамп-Карренбауэр искренне старалась сплотить правящую партию, но ей это мало удалось. Действия земельного отделения христианских демократов в Тюрингии наглядно показали, что она не обладает той полнотой политического контроля, какой обладала Меркель.
Появилась вероятность крайне неприятной ситуации, которая никогда бы не возникла в период нахождения Меркель во главе ХДС: федеральное партийное правление могло не номинировать Крамп-Карренбауэр в качестве главы предвыборного списка, а даже в случае номинации она могла не набрать необходимого большинства голосов на съезде. Такая «пощечина» была бы неприемлема Меркель, и она ищет другие варианты.
Список потенциальных кандидатов на «наследие Меркель» особо не изменился с момента последних выборов председателя партии в декабре 2018 году. Это Фридрих Мерц, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС и давний соперник Меркель, поддерживаемый правыми консерваторами и крупным бизнесом, министр здравоохранения Йенс Шпан, а также премьеры двух наиболее экономически развитых земель ФРГ, Армин Лашет и Маркус Зедер (последний также является главой ХСС, баварской «сестры» партии христианских демократов).
Для Меркель наиболее подходящим кандидатом стал бы примыкающий к либеральному крылу Лашет, ее верный соратник, обязанный своей карьерой исключительно действующей главе кабинета. Но для противников Меркель Лашет являлся бы «Меркель-3» (или «Крамп-Карренбауэр-2»), то есть опять же гарантом сохранения нынешнего курса, что неприемлемо.
Меркель, несмотря на проблемы со здоровьем, не планировала уйти в отставку до выборов в Бундестаг в сентябре 2021 года, а заявляла о том, что более не будет выдвигаться на пост канцлера в следующем году. Для Меркель стратегически важно сохранить ХДС в виде единого организма, не допустить доминирования «правых» групп, и, как следствие, попыток сближения с АдГ, одним словом, обеспечить дальнейшую жизнедеятельность современной версии центризма.
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