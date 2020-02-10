«Чернобыль: Бездна»: первый трейлер фильма Данилы Козловского с ним же в главной роли

Съемки фильма кинокомпаний «Нон-Стоп Продакшн», «ДК Интертеймент», «Централ Партнершип» и группы компаний ГПМ КИТ началась еще в прошлом году, чуть ли не сразу после выхода нашумевшего мини-сериала «Чернобыль» от HBO. И хотя многие восприняли идею снять отечественный вариант масштабной катастрофы конца XX века скептически, съемочная группа во главе с режиссером Данилой Козловским не отступила от намеченного маршрута. Сегодня в Сети появился тизер-трейлер картины «Чернобыль: Бездна», главные роли в которой исполнили сам Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак и Игорь Черневич.

По словам создателей ленты, «это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню». По сюжету главным героем выступает пожарный Алексей (Данила Козловский), который не подпадает под громкое звание «Герой» с большой буквы. Для ликвидации последствий аварии на атомной электростанции он отправляется вместе с инженером Валеркой и военным водолазом Борисом. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

Сценарий к фильму написали Алексей Казаков и Елена Иванова, а продюсерами стали Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, Данила Козловский, Вадим Верещагин и Рафаэл Минасбекян.

На широкие экраны картина выйдет 20 октября 2020 года.

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