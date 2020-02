Костюм джедая, вентиляция и голое тело. Самые экстравагантные наряды на церемонии «Оскар 2020»

10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Фотоагенство ЕРА опубликовало фотографии актеров, посетивших кинопремию. Издание «ГОРДОН» представляет фото самых экстравагантных образов гостей церемонии.

Серебряное платье с капюшоном американской актрисы Жанель Монэ по мнению издания Daily Mail напоминает наряд джедая. При этом издание «People» назвало этот образ одним из лучших на церемонии.

Фото: ЕРА

В своем Твиттере Монэ призналась, что для украшения платья понадобилось 168 тыс. кристаллов и 600 часов ручной работы.

Thank . you . @RalphLauren . https://t.co/40K1keVZi7

— Janelle Monáe, Cindi (@JanelleMonae) February 10, 2020

Платье в цвет ковровой дорожки комедийной актрисы Кристен Уиг зрители прозвали «гусеницей» за обилие пышных воланов, отметив при этом элегантность кожаных перчаток. Возможно, актриса, играющая комедийные роли, хотела подчеркнуть свое актерское амплуа, не претендуя на статус иконы стиля.

Если это так, то цель себя оправдала – в сети уже появились пародии на неудачный образ актрисы.

View this post on Instagram

Kristen Wiig and these ruffles are a match made in heaven. Then I jumped in for a quick second. @kristenwiigs #kristenwiig @maisonvalentino #valentinocouture #oscars #oscarfashion #fashion #fashionblogger

A post shared by MeAndABorrowedDress (@meandaborroweddress) on Feb 10, 2020 at 7:43am PST

Дефиле американской танцовщицы Блэк Чайны по красной дорожке церемонии «Оскар» оказалась для нее дважды невезучим – фотомодель раскритиковали не только за платье, но и за появление без приглашения. Издание Daily Mail считает, что в образе Чайны «слишком много тела».

Канадская актриса корейского происхождения Сандра О, известная по главной роли в сериале «Анатомия Грей» выбрала для церемонии «Оскар» пышное платье цвета чайной розы с множеством деталей, которые расфокусировали внимание.

В своем Твиттере негламурная Сандра проигнорировала свой модный провал, искренне поздравив корейскую сьемочную группу фильма «Паразит» с победой. «Горжусь быть корейцем», – написала актриса.

Congratulations @ParasiteMovie So so proud to be Korean * pic.twitter.com/aISEy1HUpz

— Sandra Oh (@IamSandraOh) February 10, 2020

Сомнительной пикатности образу прошлогодней победительницы премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» Оливии Колман добавили рукава с вентиляцией. Образ сложной элегантности не помешал актрисе вручить статуэтку победителю в номинации «Лучшая мужская роль» Хоакину Фенику.

Автором дизайна платья с вентиляционными рукавами является британский модельер Стелла Маккартни. Дизайнер с гордостью разместила в Facebook пост о выгулянном на красной дорожке платье. Поклонники творчества дизайнера вопреки шквальной критике наряда в сети назвали образ британской актрисы «прекрасным».

Olivia Colman #InStella wearing a custom velvet dress at the 92nd Annual Academy Awards last night. Posted by Stella McCartney on Esmaspäev, 10. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

