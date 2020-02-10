Samsung показала рекламный ролик нового смартфона со складным экраном

Samsung показала рекламный ролик нового смартфона со складным экраном

10.02.2020, 18:54, Новости дня

Компания Samsung выпустила рекламный ролик Galaxy Z Flip еще до того, как анонсировала сам телефон. Об этом 9 февраля сообщает The Verge.

В видео показан складной смартфон в форм-факторе раскладушки. Аппарат демонстрируется в сложенном и раскрытом состояниях. При этом показан режим работы, когда корпус раскрыт примерно на 90 градусов, в таком случае устройство удобно использовать для видеочатов. В закрытом состоянии при поступлении вызова на небольшом дополнительном цветном экране выводится информация о вызове вместе с кнопками для принятия или отмены звонка.

Мелким шрифтом в рекламном ролике отмечается, что в центре экрана есть небольшая складка, которая является «естественной характеристикой экрана».

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT

— nilay patel (@reckless) February 10, 2020

Издание «Технот» уточняет, что Samsung Galaxy Z Flip получит процессор Snapdragon 855+ и аккумулятор на 3300 мАч, а начало продажи может состояться уже 14 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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