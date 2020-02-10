В Минздраве назвали недопустимым отказ некоторых украинских отелей поселять граждан Китая

Отказ некоторых украинских отелей поселять граждан Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV является недопустимым. Об этом и.о гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил во время брифинга в Киеве 10 февраля, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он призвал общественность Украины к спокойствию, чтобы «не порождалась определенная ксенофобия по отношению к китайской народности».

«Потому что мы уже имеем сообщение из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенные отели. Это недопустимо. На самом деле основы любой защиты – это спокойствие, рациональное мышление и упор на определенную доказательную базу», – подчеркнул Кузин.

Он не уточнил, о каких отелях идет речь, но о том, что граждан Китая отказываются поселять, ранее сообщали одесские СМИ. В частности, речь идет об отеле «Калифорния» в Одессе, где на стойке регистрации разместили объявление о том, что гостей из Китая не принимают. Администратор гостиницы говорила Odessa.online 2 февраля, что такое решение приняли из-за вспышки коронавируса.

«Мы смотрим паспортные данные. Если клиент прибыл из Китая, то мы вынуждены ему отказать в поселении из-за коронавируса. Мы беспокоимся о здоровье наших постояльцев», – утверждала она.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171. За пределами Китая на 9 февраля было 307 случаев инфицирования в 23 странах, один человек погиб.

В Украине случаев инфицирования китайским коронавирусом нет, заболеваний или подозрений также нет, заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая. По словам министра, система здравоохранения страны готова к реагированию на их появление.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет