Суд вынес приговор случайно убившему женщину при стрельбе в собак жителю КЧР

В Карачаево-Черкесской Республике местный житель, стреляя по стае собак, случайно выстрелил в голову женщине, приговор обвиняемому в причинении смерти по неосторожности вынес суд, сообщила пресс-служба СК по региону.
По данным ведомства, 48-летний местный житель в июле 2019 года несколько раз выстрелил картечью из ружья в сторону стаи собак.
«В результате небрежности при производстве им выстрелов местной жительнице, находившейся на территории соседнего участка, причинено огнестрельное ранение головы, от которого потерпевшая скончалась в больнице», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«Приговором суда, вступившим в законную силу, осужденному, с учетом деятельного раскаяния в содеянном и наличия у него малолетнего ребёнка, назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год, с удержанием десяти процентов из заработной платы осужденного в доход государства», – добавили в СК.
Как сообщалось ранее, житель Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела после того, как по неосторожности убил своего сына во время охоты – мужчина принял его за волка.
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