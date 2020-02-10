Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у РФ по цене ниже мировой

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у РФ по цене ниже мировой

10.02.2020, 18:44, Новости дня

Белоруссия будет покупать в 2020 году нефть в РФ по цене в 83-85% от мировой, сообщил премьер Дмитрий Крутой.

Минск продолжит поиск альтернативных РФ вариантов поставок нефти, добавил он. По словам Крутого, Минск рассчитывает, что поставщики нефти из РФ с 15 по 23 февраля обратятся с заявками на транзит, передает ТАСС.

Накануне Крутой заявил, что белорусские компании будут покупать нефть у РФ по мировым ценам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика