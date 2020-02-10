Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у РФ по цене ниже мировой

Белоруссия будет покупать в 2020 году нефть в РФ по цене в 83-85% от мировой, сообщил премьер Дмитрий Крутой.

Минск продолжит поиск альтернативных РФ вариантов поставок нефти, добавил он. По словам Крутого, Минск рассчитывает, что поставщики нефти из РФ с 15 по 23 февраля обратятся с заявками на транзит, передает ТАСС.

Накануне Крутой заявил, что белорусские компании будут покупать нефть у РФ по мировым ценам.

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