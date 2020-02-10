Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене и объявила в розыск экс-прокурора Крыма

Прокуратура АРК объявила экс-прокурору из аннексированного Крыма о подозрении в совершении государственной измены (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

«В ходе расследования установлено, что бывший прокурор после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу к незаконно созданной «прокуратуре Республики Крым». Находясь в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления, понимая незаконность уголовного преследования одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, в ходе которого «решением» «Киевского районного суда города Симферополя» ему незаконно продлили меру пресечения в виде содержания под стражей, в дальнейшем требовала оставить решение без изменений», – сказано в сообщении.

По мнению прокуратуры АРК, своими действиями указанный «прокурор», перейдя на сторону оккупантов, «оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины».

Также сообщается, что подозреваемую объявили в розыск.

Источники «Украинской правды» в правоохранительных органах рассказали, что речь идет о бывшем прокуроре Анне Туробовой, которая занималась делом одного из лидеров крымскотатарского народа замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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