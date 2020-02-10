Убийство в полтавском тире. Женщине, застрелившей инструктора, избрали меру пресечения

Октябрьский районный суд Полтавы 8 февраля арестовал на 60 суток 18-летнюю Веронику Моторину, которая подозревается в убийстве 64-летнего инструктора тира. Об этом сообщил в Facebook телеканал «UA:Полтава».
Она взята под стражу без права выхода под залог.
Моторина заявила журналистам, что «все было случайно». «Я б не хотела, чтобы он умер», – сказала подозреваемая, после чего адвокат посоветовала ей молчать.
Вероніка Моторіна підозрювана у вбивстві працівника тиру
"Я хочу сказати, що це було випадково. І я б не хотіла, щоб він помер. Це все, що я хочу сказати", — повідомила Вероніка Моторіна. Її підозрюють у вбивстві інструктора тиру.
Posted by UA: Полтава on Laupäev, 8. veebruar 2020
7 февраля в Полтаве в тире посетительница убила инструктора, выстрелив в него два раза. Затем она попыталась застрелить второго инструктора, но женщину удалось обезоружить.
В полиции предполагают, что поводом к случившемуся стала ссора Моториной с парнем. Она пошла в тир, чтобы снять стресс, сделала несколько выстрелов по мишеням, а затем направила пистолет Марголина на инструктора и открыла огонь, писала «Полтавщина».
Вскоре ее задержали полицейские.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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