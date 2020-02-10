Ученый положительно оценил отмену приказа Минобрнауки о запрете контактов с иностранцами

«Отмена ограничивающего приказа существенно облегчит работу. Есть области науки, где все проекты – международные. И эти проекты страдали от действия приказа в первую очередь», – сообщил газете ВЗГЛЯД директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, комментируя решение отменить приказ Минобрнауки, который ограничивал контакты российских ученых с иностранцами.

«Основная проблема этого приказа была не в том, что он налагал ограничения по каким-то конкретным научным проектам, а в том, что требования, которые к ним предъявлялись, не соответствовали современным реалиям, – сказал Анатолий Петрукович. – В нынешних условиях, когда происходит постоянный международный обмен информацией, в том числе при помощи современных технологий связи, невозможно было выполнить эти условия, не приостановив работу».

«Бывает, встречи с иностранными коллегами организуются в течение одного дня. Человек находится в стране, обзаводится новыми контактами и хочет обменяться мнениями на свою профильную тему. Мы их принимаем, оформляем как положено, но за пять дней (именно такой срок уведомления устанавливался приказом – прим. газеты ВЗГЛЯД) узнать обо всех визитах иностранных коллег, согласовать программу, а потом отчитаться при современных масштабах обмена информацией просто невозможно», – поделился директор Института космических исследований РАН.

При этом он отметил, что у всех, кто реально работает в сфере науки, есть международные проекты. «В течение всего прошедшего года иностранные коллеги не единожды спрашивали, мол, а что у вас там происходит?», – заметил Петрукович.

«Теперь все вздохнут спокойно. Отмена приказа существенно облегчит работу. Мы надеемся на лучшее. Конечно, нельзя сказать, что целый год ученые сидели на месте, ничего не делали, а теперь начнут работать. Но все, что связано с геофизикой, с космическими исследованиями, с физикой элементарных частиц, ускорителями частиц – это очень интернационализированные области науки. Есть также области науки, где вообще все проекты международные, там по-другому нельзя. И эти проекты, конечно, в первую очередь получали негативное воздействие от введения этого приказа», – заключил собеседник.

Как сообщил в понедельник глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, приказ о международном сотрудничестве, ужесточивший правила общения с иностранцами, отменен.

Ранее в РАН раскритиковали приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве, отметив, что он противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование». После этого в Минобрнауки объяснили ограничения в контактах российских и зарубежных ученых.

В октябре 2019 года президиум РАН обратился к Министерству науки и высшего образования с просьбой пересмотреть правила общения российских и иностранных ученых, ограничения в которых «ведут к изоляции российской научной сферы».





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