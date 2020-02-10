Неймар подозревается организации сети VIP-проституции

Неймар подозревается организации сети VIP-проституции

10.02.2020, 18:31, Новости дня

У бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара могут возникнуть новые проблемы с законом. Футболиста заподозрили в организации сети для оказания интимных услуг.

Бразильская модель Наджила Триндаде, ранее обвинявшая Неймара в изнасиловании, выдвинула новые обвинения в адрес нападающего. По ее словам, Неймар организовал транзит бразильские женщин во Франции для оказания секс-услуг.

В прошлом году суд отклонил иск Наджилы к Неймару из-за отсутствия доказательств вины футболиста. Неймар не отрицал интимную связь с соотечественницей, но утверждал все произошло по обоюдному согласию. Суд принял сторону нападающего "ПСЖ".

Источник: Вести



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