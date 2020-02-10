Производитель «Арбидола» должен объяснить его эффективность против коронавируса

Производитель «Арбидола» должен объяснить его эффективность против коронавируса

10.02.2020, 18:30, Новости дня

Производитель "Арбидола" должен до 15 февраля предоставить Федеральной антимонопольной службу (ФАС) РФ разъяснения по поводу информации об эффективности препарата против коронавируса.

Сообщается, что в январе 2020 года служба получила жалобу на производителя, который в рекламе "Арбидола" на радио указывал на эффективность препарата против китайского коронавируса.

В инструкции к "Арбидолу" говорится, что препарат может эффективно предотвращать и бороться с различными заболеваниями, включая коронавирус.

В то же время, как подчеркнула руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяна Никитина, утверждение об эффективности "Арбидола" против коронавируса 2019-nCoV, "требует дополнительной оценки".

По ее словам, такое утверждение требует дополнительных выяснений.

По данным на 10 февраля, количество заразившихся китайским коронавирусом 2019-nCoV в мире превысило 40 тысяч человек. За прошедший день число заболевших на территории Китая выросло на три с лишним тысячи, смертельных случаев в то же время стало больше на 97.

Источник: Вести



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