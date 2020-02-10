Хинштейн предложил выкупить с Украины останки разведчика Кузнецова

Хинштейн предложил выкупить с Украины останки разведчика Кузнецова

10.02.2020, 18:00, Новости дня

Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что в РФ могут организовать сбор средств для выкупа останков героя Советского Союза Николая Кузнецова, которые отказались выдать в администрации украинского города Львов.

«Многократно сегодняшними властями Украины заявлялось, что Николай Иванович Кузнецов и другие сотрудники НКВД – не герои, а враги своего народа. Памятник ему снесен, улицы, ранее носившие его имя, переименованы в честь новых героев Украины, в бою с которыми и отдал свою жизнь отважный советский разведчик», – цитирует Хинштейна сайт партии.

Он добавил, что в РФ готовы организовать сбор средств для выкупа и перевозки останков героя по месту рождения – в город Кудымкар Пермского края, либо на территорию другого региона страны.

«Позиция украинских, в частности львовских властей, выглядит довольно странно. Если Кузнецов не герой, и люди, против которых он воевал с оружием в руках, сегодня вознесены на пьедестал в Украине, то зачем им требуются его останки», – заключил парламентарий.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовский городской совет рассмотрит вопрос возвращения останков советского разведчика Николая Кузнецова в Россию после того, как на Украину вернут задержанных российской стороной украинцев.



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