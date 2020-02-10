Претенденты на президентскую номинацию от демократов – общее и особенное

Демократы, сражающиеся за право стать соперником Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, готовятся к праймериз в штате Нью-Гэмпшир, которые пройдут во вторник.

Накануне голосования Пит Буттиджич и Берни Сандерс, по итогам кокусов в Айове занявшие первое и второе места соответственно, стремятся закрепить успех, а девять их соперников, в том числе сенатор Элизабет Уоррен и бывший вице-президент Джо Байден, – набрать обороты.

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии сходятся во мнениях по многим ключевым политическим вопросам, но в некоторых сферах их взгляды расходятся. «Голос Америки» составил краткий экскурс по позициям кандидатов в таких областях, как иммиграция, торговая политика и кампания в Афганистане.

Иммиграция

Джо Байден

Выступает против отмены уголовного наказания за незаконное пересечение границы.

Обещает выделить федеральные ресурсы для создания «умной» системы охраны границ, в том числе для усовершенствования инфраструктуры на пунктах въезда в страну.

Выступает за предоставление медицинского страхования иммигрантам.

Поддерживает создание возможностей получить гражданство для нелегальных иммигрантов, ввезенных в страну в детском возрасте (так называемых «мечтателей»).

Считает, что стране следует принимать не менее 110 000 беженцев в год.

Выступает за создание пути к гражданству для 11 миллионов иммигрантов, уже проживающих в стране.

Пит Буттиджич

Поддерживает продажу медицинских страховок нелегальным иммигрантам.

Выступает против отмены наказаний за незаконное пересечение границы.

Поддерживает создание пути к гражданству для «мечтателей».

Выступает за смещение приоритетов в иммиграционной политике с упором на выдворение лиц, представляющих угрозу для общества.

Выступает за ограниченное количество пограничных заграждений, но предпочитает задействовать новые технологии для укрепления пограничной безопасности.

Поддерживает проведение комплексной реформы в Службе таможенного и пограничного контроля (CBP) и Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства (ICE).

Эми Клобушар

Считает комплексную иммиграционную реформу приоритетным вопросом и хочет провести ее в первый год президентства.

Планирует отменить все распоряжения администрации Трампа, нацеленные на депортацию «мечтателей» и иммигрантов, имеющий временный защитный статус.

Предлагает вновь открыть зарубежные представительства Службы гражданства и иммиграции, чтобы поручить им работу с международными усыновлениями, визами для воссоединения семьи и иные вопросы.

Выступает против декриминализации незаконных пересечений границы.

Поддерживает строительство пограничных заграждений при условии одновременного создания пути к гражданству для некоторых категорий нелегальных иммигрантов.

Берни Сандерс

Хочет отменить уголовное наказание для задержанных при попытке незаконно пересечь границу, оставив уголовное преследования лишь для иммигрантов, представляющих угрозу безопасности.

Обещает снести стену на границе с Мексикой и хочет инвестировать в разработку технологий для борьбы с торговлей людьми и контрабандой наркотиков.

Предлагает реформировать систему контроля за соблюдением иммиграционного законодательства, в том числе упразднить ICE и CBP и передать их функции другим ведомствам.

Выступает за прекращения большинства депортаций, называя их жестокой и негуманной практикой.

Поддерживает воссоединение разлученных семей.

Выступает за иммиграционную систему, основанную на семейном принципе, гражданских правах и правах человека.

Элизабет Уоррен

Предлагает дать «мечтателям» возможность получить гражданство и защитить от депортации участников программы, созданной при администрации Обамы.

Хочет реформировать CBP и ICE и сократить число иммигрантов, помещаемых под стражу.

Предлагает обеспечить медицинское страхование для мигрантов по универсальной программе, финансируемой государством.

Хочет впускать в страну больше беженцев и создать специальное ведомство по делам «новых американцев».

Обещает снести заграждения на границе с Мексикой, возведенные при Трампе.

Выступает за декриминализацию незаконных пересечений границы.

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