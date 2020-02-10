Россиянин встретился с матерью спустя 20 лет после похищения

Россиянин встретил свою мать спустя 20 лет после того, как отец похитил его из дома. Ему приходилось жить в тяжелых условиях, сообщает «Вечерняя Москва».

Отец и мать мужчины развелись в 2000 году, когда ему было семь лет. Однажды отец приехал забрать сына к себе на выходные, но так и не вернулся. Мать пыталась найти своего ребенка, но безуспешно. В пресс-службе МВД России по Волгоградской области рассказали, что все это время он жил в Ростове-на-Дону. Они с отцом часто переезжали, им даже приходилось жить в гараже. При этом ребенку приходилось терпеть жестокое обращение. Кроме того, он не получил даже школьного образования и окончил всего 2 класса. После того, как его отец попал в тюрьму, мужчина нашел свою мать и переехал жить к ней, впервые получив паспорт.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет