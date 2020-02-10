В Госдуму внесли поправку о расширении материнского капитала

В Госдуму внесли поправку о расширении материнского капитала

10.02.2020, 18:26, Новости дня

Поправка, направленная на реализацию инициатив Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила председатель комитета Тамара Плетнева.

«Поправки поступили, идет работа», – сказала Плетнева, уточнив, что комитет обсудит их на заседании 19 февраля, передает ТАСС.

Она также отметила, что в основном вошли все озвученные президентом предложения. Плетнева подчеркнула, что поправка предложена к уже принятому в первом чтении законопроекту о возможности направления материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обратился к «Единой России» с просьбой оказать содействие кабмину в скорейшем принятии поправок к блоку законопроектов, касающихся выплаты маткапитала.

Напомним, 15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию и предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.



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