В Рособоронэкспорте заявили о влиянии коронавируса на поставки С-400 в Китай

На поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай может повлиять ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV , сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Мы на всякий случай просчитываем эти сценарии. Не исключаю, что могут возникнуть какие-то задержки в исполнении наших всех контрактов», – передает слова Михеева «Интерфакс».
Отметим, что коронавирус повлиял также на ситуацию с поставками китайских компонентов на заводы в России, кроме того, сообщалось также о его влиянии на российскую и мировую экономику.
В конце января РФ завершила поставку в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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