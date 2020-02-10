Участница «Дом-2» Алена Рапунцель бросилась с бутылкой на Эвелину Бледанс

Участница «Дом-2» Алена Рапунцель бросилась с бутылкой на Эвелину Бледанс

10.02.2020, 18:21, Разное

Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель набросилась с бутылкой на Эвелину Бледанс в студии проекта «Бородина против Бузовой». Часть видео из конфликта появилась на официальной странице проекта в Instagram.
Бледанс пригласили для участия в проекте на позиции эксперта при обсуждении личной жизни участников телестройки. Когда разговор коснулся Ольги Рапунцель артистка резко выразилась в отношении ее сестры Алёны и матери. После этого Рапунцель-младшая бросилась в сторону актрисы с бутылкой, однако по дороге была остановлена иными участниками шоу. Бледанс, давая комментарий относительно случившегося, неожиданно расплакалась из жалости к Ольге Рапунцель, которая во время беременности не может получить поддержку от родственников. На это Алёна Савкина ответила, что поведение сестры провоцирует слёзы её матери ежедневно.

Ольга Рапунцель получила признание в качестве «Человека года-2019» в соответствии с версией поклонников проекта «Дом-2». За победу ей предоставили квартиру в Москве. Рапунцель-старшая отмечала, что не надеялась победить, а жильё станет помощью для её семьи.



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