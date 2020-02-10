Технические характеристики OnePlus 8 Pro и реальное изображение OnePlus 8 «утекли» в Сеть

Технические характеристики OnePlus 8 Pro и реальное изображение OnePlus 8 «утекли» в Сеть

10.02.2020, 18:21, Разное

В последние годы китайская компания OnePlus выпускает флагманские смартфоны в период апреля-июня. Впрочем, в 2020 году их стратегия изменится, ведь бренд представит новые девайсы уже в первой половине марта.
Речь идёт об устройствах OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite. Накануне на просторах интернета были опубликованы рендеры модели OnePlus 8 Pro вместе с главными техническими характеристиками. Впрочем, информация пока официально не подтверждена создателями, из-за чего достоверность данных проверить нельзя. Девайс оснастят 6,5-дюймовым AMOLED-экраном, в верхней части которого установят фронтальную камеру. Что касается многомодульной основной камеры, то её поместят на тыльную сторону корпуса. Аппаратной основой гаджета является мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865, количество оперативной и постоянной памяти составит 8 и 128/256 Гб соответственно.

Стоит отметить и опубликованный снимок, на котором, вероятнее всего, запечатлена базовая версия смартфона — OnePlus 8. Эксперты предполагают, что телефоны будут работать под управлением операционной системы Android 10. Тройная основная камера получит датчики на 48+16+2 Мп. Более подробная информация о новинках будет опубликована уже через несколько недель накануне официального дебюта на рынке.



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