Флагман Xiaomi Mi 8 Pro в официальном магазине в России предлагается за полцены

Флагман Xiaomi Mi 8 Pro в официальном магазине в России предлагается за полцены

10.02.2020, 18:21, Разное

Флагман Mi 8 Pro, представленный Xiaomi осенью 2018-го, стал первым брендовым гаджетом для России, оснащенным подэкранным дактилоскопическим сканером. Устройство, изначально оцененное почти в 40 000 рублей, теперь можно купить за полцены.
Смартфон, подешевевший впервые со дня выпуска, по скидке продается на официальном портале Mi.com. Акция стартовала в 18:00 мск, а заканчивается в 21:00. Организаторы отмечают, что устройств осталось мало.

Модель основана на Snapdragon 845 в сочетании с ОЗУ на 8 Гб и ПЗУ на 128 Гб. Флагман Xiaomi работает на АКБ емкостью 3000 мАч с поддержкой скоростной подзарядки Quick Charge 4+ на 18 Вт. Mi 8 Pro имеет 6,21-дюймовый OLED-экран, «фронталку» на 20 Мп и основную камеру с двумя датчиками по 12 Мп.



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