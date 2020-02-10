Бывший мэр Тбилиси приговорен к трем годам за растраты

Экс-мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиции Георгий Угулава в понедельник приговорен Верховным судом Грузии к трем годам и двум месяцам лишения свободы за растраты во время пребывания на посту градоначальника в 2005-2013 годах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Речь о растратах из Фонда развития Тбилиси на сумму в 48 млн лари (по тем временам, на 2012 год, – 26 млн долларов).
Обвинение утверждает, что бывший мэр финансировал из этого фонда сторонников тогда правившего «Единого национального движения» – партии экс-президента Михаила Саакашвили.
Ранее экс-мэр уже отсидел более 1 года и трех месяцев за превышение служебных полномочий.
Сторонники оппозиции говорят о политических преследованиях в преддверии октябрьских выборов в парламент.
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